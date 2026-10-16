Gilberto Mora, futbolista de Tijuana, recibe elogios de Diego Lainez

No hay quien no mire que Gilberto Mora tenga talento en los pies. En esta ocasión, Diego Lainez se sumó a los elogios para el futbolista de Xolos de Tijuana, que recientemente cumplió 18 años. El jugador de Tigres también destacó lo centrado y lo educado que es.

"Sin duda alguna me parece que es un gran jugador, tiene un talento increíble. Sí he tenido la oportunidad de hablar con él, una o dos concentraciones nos tocó juntos, estábamos en la misma mesa todas las concentraciones, es un chico muy centrado, muy educado. La verdad que en ese sentido podemos estar tranquilos", declaró Diego Lainez en conferencia de prensa, previo a enfrentar a Chivas.

El mediocampista consideró que Morita podría ser el referente en Europa que necesita México. "Siempre que sale un jugador joven hay una expectativa, el país creo que también tiene la necesidad de tener un referente en Europa, porque somos un país muy grande, en mi opinión un gran país, muy buenas personas, muy capaces", destacó.

Diego Lainez consideró que dependerá de Gilberto Mora dónde llevará su carrera y para lo que está hecho. "Sin duda alguna, creo que de su parte no va a quedar, es un gran muchacho y tiene un gran talento. Para mí está para jugar en Europa, tarde o temprano estará en ese nivel, es un jugador que tiene todas las características para estar ahí", mencionó.

Tigres visitará este sábado a las Chivas en duelo de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, partido que se desarrollará en el Estadio Akron a las 17:07.