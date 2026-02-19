Jody Allen pone a la venta a los Seahawks tras ganar el Super Bowl LX

Tras conquistar el trofeo Vince Lombardi el pasado domingo, los Seattle Seahawks han sido puestos a la venta oficialmente por el fideicomiso de la familia Allen. La noticia surge apenas 72 horas después de que la franquicia se coronara campeona del Super Bowl LX, elevando su valor de mercado a niveles históricos en la National Football League (NFL).

El anuncio fue realizado por Jody Allen, presidenta de Vulcan Inc. y del fideicomiso de Paul G. Allen, quien falleció en 2018. Según las directrices del testamento del cofundador de Microsoft, sus activos deportivos —que incluyen a los Seahawks y a los Portland Trail Blazers de la NBA— debían ser liquidados eventualmente para destinar los fondos a causas filantrópicas.

Récord de venta esperado para los campeones de la NFL

Analistas financieros estiman que el precio de venta de los Seahawks podría superar los 7,000 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord para una franquicia deportiva profesional. Este incremento se debe no solo al reciente éxito deportivo, sino también a la sólida base de aficionados conocida como "The 12s" y a las modernas instalaciones del Lumen Field.

"El momento para la transición es ideal. El equipo está en la cima del mundo deportivo y cuenta con una estructura operativa de primer nivel", señaló un portavoz del fideicomiso en un comunicado oficial. Entre los posibles compradores han comenzado a sonar nombres de magnates tecnológicos de la región de Seattle y grupos de inversión internacionales que buscan incursionar en el fútbol americano.

El futuro de la franquicia y su impacto en Seattle

A pesar de la puesta en venta, la NFL exige que el proceso de licitación y aprobación por parte de los dueños de los otros 31 equipos se realice bajo estrictos protocolos que podrían durar entre 12 y 18 meses. Durante este periodo, la actual administración de los Seahawks continuará operando con normalidad de cara a la temporada 2026.

La comunidad de Seattle ha reaccionado con una mezcla de júbilo por el campeonato y expectación ante el cambio de propietario. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, calificó a la organización como "una joya de la liga" y aseguró que se buscará un comprador que mantenga el compromiso de la franquicia con la ciudad y el estado de Washington.