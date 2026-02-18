Fénix logra remontada ante Sharks en Monclova

El equipo de Fénix cayó en el primer set, pero supo levantarse y terminó gestando una espectacular remontada ante Sharks, en tres reñidos episodios disputados sobre la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez.

En duelo que se libró el pasado domingo, dentro de la cartelera de la categoría Mixta, los escualos desplegaron su mejor nivel en el primer episodio y lo reflejaron en los cartones con un contundente 25-12, para tomar la delantera.

Sin embargo, la escuadra de Sharks no pudo mantener el ritmo de juego y la escuadra de Fénix se creció, logrando emparejar el encuentro con parciales de 25-20 en el capítulo intermedio, y luego consumando la remontada con un cerrado 15-13 en el tercer set, sumando una merecida victoria que valió para ampliar las aspiraciones de avanzar a la postemporada.

GANAN PAKETAXO Y RAVENS

La escuadra de Paketaxo vino de atrás para terminar imponiéndose ante el sexteto de Experimento, en cotejo de la categoría Mixta. Parciales de 23-25, 25-13 y 15-12 le valieron el triunfo al juvenil equipo de Paketaxo en una reñida disputa en la cancha del "Milo" Martínez.

Por su parte, los Ravens se agenciaron la victoria sin mayores complicaciones ante Raptors, en apenas dos sets. Los emplumados ejercieron una clara superioridad sobre el terreno de juego y lo reflejaron en los cartones de 25-19 y 25-10 para anotarse el resultado.