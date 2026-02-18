Phillies vencen a Bravos: Raúl García brilla con grand slam

Raúl García tuvo una jornada de 3-2 en la caja de bateo del Parque Xochipilli, incluyendo un grand slam y un total de 5 carreras producidas, para comandar la artillería de los Phillies en el triunfo sobre Bravos por pizarra de 11-3, dentro de la serie 24 de la Liga de Béisbol Furiazul.

Los Phils tomaron el control del score desde el primer rollo, con un par de rayitas pintadas por Edwin Sánchez y Raúl Villanueva; posteriormente Said Betancourt sumó una carrera en la segunda entrada, mientras que en la tercera tanda conectó doblete que remolcó 2 más, mientras que Villanueva impulsó otra para poner el score 6-3.

Para el cuarto rollo, la novena escarlata sentenció el triunfo con un rally de 5 carreras que lideró García con un cañonazo de vuelta entera. Sánchez conectó una rola hacia el prado izquierdo y empujó a Raúl Fuentes para sumar la séptima rayita a la cuenta de los Phillies, mientras que Raúl García apareció en la registradora con la casa llena y detonó cuadrangular hacia el jardín derecho, con lo que le puso números definitivos a la ventaja.

Por su parte, los Bravos descontaron en el segundo episodio con timbres de Darío Rincón y Johan Castro, mientras que Misael Morales anotó en la tercera entrada luego de ser remolcado por Jasiel del Bosque con imparable hacia el bosque central.

El lanzador Yerai Villanueva se acreditó el acierto tras 3 entradas y 2 tercios de labor monticular, contando con sólido relevo de Gael González, mientras que Leonel Sánchez registró la derrota luego de 3 innings en los que admitió 6 anotaciones, contando con relevos de Ian García y Diego Rincón.

El triunfo le valió a los Phillies para mantenerse en zona de playoffs, con marca de 14 victorias y 7 descalabros, en tanto que los Bravos del Teocalli dejaron su cuenta en 16-5.