José Mourinho es considerado para dirigir al Real Madrid en crisis

José Mourinho vuelve a aparecer alrededor del Real Madrid como en los viejos tiempos envuelto en ruido, urgencia y la sensación de que alguien en el club cree que solamente él puede apagar el incendio.

En España, reportes del diario Marca aseguran que el técnico portugués es el elegido para convertirse en el próximo entrenador del conjunto blanco. El diario sostiene que solo falta resolver detalles administrativos antes del anuncio oficial.

La posibilidad toma fuerza en uno de los momentos más turbulentos que ha vivido el Madrid en los últimos años.

El equipo atraviesa una crisis deportiva y emocional marcada por cambios constantes en el banquillo, conflictos internos en el vestidor y una presión creciente alrededor de figuras como Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde. La información publicada en España apunta a que la dirigencia blanca considera a Mourinho como el perfil ideal para recuperar el control del grupo.

El club viene de atravesar meses extremadamente inestables. Primero salió Carlo Ancelotti. Después apareció la etapa de Xabi Alonso y posteriormente la de Álvaro Arbeloa. La continuidad deportiva desapareció rápidamente.

Los reportes aseguran que los episodios recientes dentro del vestidor terminaron acelerando la búsqueda de una figura con autoridad fuerte. Entre ellos aparece una supuesta discusión entre Tchouaméni y Valverde, además del descontento de Mbappé tras el encuentro frente al Real Oviedo. Dentro del club consideran que el entorno se convirtió en un "polvorín". Ahí aparece Mourinho.

La directiva cree que el portugués conserva una capacidad única para imponer disciplina competitiva en escenarios de máxima presión, incluso cuando eso implique elevar la tensión mediática alrededor del equipo. Aunque oficialmente el Madrid no ha confirmado negociaciones, las declaraciones recientes de Florentino Pérez alimentaron todavía más las especulaciones. Durante una entrevista televisiva esta semana, el presidente blanco habló directamente sobre Mourinho y recordó el impacto que tuvo su primera etapa entre 2010 y 2013. "Ya estuvo aquí y elevó nuestro nivel", declaró Florentino. No pasó desapercibido que fue el único entrenador mencionado explícitamente por el dirigente durante toda la conversación.

Dentro del madridismo existe desde hace años una idea persistente alrededor de aquella etapa de Mourinho. Aunque no conquistó la Champions League, muchos consideran que reconstruyó el carácter competitivo del club y preparó el terreno para el ciclo más exitoso de la era moderna. Después de la salida del portugués, el Madrid ganó cuatro Champions League en cinco años.

Durante años, la posibilidad de ver nuevamente a Mourinho en el banquillo del Bernabéu parecía descartada. Su salida en 2013 dejó desgaste institucional, divisiones internas y una relación fracturada con parte del vestidor y del entorno mediático español. Sin embargo, el tiempo modificó la percepción alrededor de su figura. Muchos aficionados y directivos comenzaron a reinterpretar aquella etapa como un periodo necesario para competir contra el dominio del Barcelona de Pep Guardiola. Ahora el contexto vuelve a parecer favorable para su perfil.

Los reportes en España aseguran que la salida de Mourinho del Sport Lisboa e Benfica no representa un obstáculo serio para el Madrid. La cláusula de compensación rondaría los tres millones de euros, una cifra considerada manejable dentro de la estructura económica del club. En Valdebebas entienden que el verdadero desafío llegará después. Mourinho históricamente exige control competitivo y peso en decisiones deportivas. Por eso su eventual regreso también anticipa movimientos fuertes dentro del vestidor. Un técnico hecho para escenarios de crisis.

La carrera de Mourinho siempre encontró combustible en contextos tensos. Así ocurrió en Porto, Chelsea, FC Internazionale Milano y el propio Real Madrid. Su figura divide opiniones, pero pocas veces pasa inadvertida.