José Ramón Fernández ve cerca el fin de su carrera

Después de mas de 50 años de carrera profesional, el presentador de televisión y analista deportivo, José Ramón Fernández, dijo que este estaría próximo a terminar su larga carrera.

En una entrevista con Roberto Gómez Junco para el programa de YouTube, Diálogos sin Balón, el icónico presentador deportivo señalo que el fin de su carrera se aproxima. Este dijo que a pesar de que esta bien de salud, este debe de irse con dignidad.

"Primero, no me gustaría morirme pero, segundo, yo creo que ya se aproxima mi retiro, lo sé perfectamente. Me duele pero, la vida es así". dijo Joserra.

"Llegó un momento en el que yo estoy bien, no tengo enfermedades, pero, ya las enfermedades las pasé cuando trabajaba con Ricardo Salinas, y ahora me encuentro muy bien, estoy trabajando en ESPN y posiblemente en poco tiempo esté despidiéndome".

Aunque no reveló cuándo pasará eso, o si ya tiene alguna fecha exacta para este adiós, se limitó a decir que en "poco tiempo" se despedirá de ESPN y dejará la batuta a las próximas generaciones en los medios.