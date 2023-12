Juan Brunetta llega a Tigres para el Clausura 2024

Los Tigres le dieron la bienvenida a Juan Brunetta de cara al Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

A través de sus redes sociales, el club regio anunció la llegada del argentino, quien se espera que arribe la mañana del jueves a la Sultana del Norte.

"El líder en asistencias de la Liga MX llega a Nuevo León para realizar exámenes médicos y finalizar su contratación con La U. ¡Bienvenido a Club Tigres, Juan Brunetta", publicó el cuadro felino.

Se estima que sea presentado ese mismo día de su arribo en la sala de prensa del Estadio Universitario, para después instalarse en la ciudad y esperar a la vuelta de sus compañeros para la pretemporada que arranca el próximo 3 de enero.

Previamente, Juan Brunetta se despidió de Santos Laguna, luego de un año y medio defendiendo la casaca de los Guerrero.

"Me representó mucho (etapa con Santos), porque me brindó una regularidad que no había tenido en mi carrera, una estabilidad emocional muy importante... Hoy me toca irme por el pago de la cláusula de rescisión y afrontar un nuevo reto. Agradecerle a la afición que siempre estuvo con nosotros en los buenos momentos y en los que más la necesitamos. Desearle lo mejor al Club de acá en adelante, la verdad que se lo merece", dijo el mediocampista.

Juan Francisco "El Pianista" Brunetta llegó a Santos en el Torneo Apertura 2022. El jugador disputó 54 partidos en total con los Guerreros, en los que anotó 19 goles.

"Es un poco triste, pero a la vez contento porque doy un paso importante en mi carrera, así que agradecerle a la afición por todo su apoyo en los buenos y malos momentos", señaló.