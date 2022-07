"Jugador en franca decadencia"; Aficionados del Atlético de Madrid no quieren a CR7

Ante la creciente de rumores que afirman que Cristiano Ronaldo esta cercano a dejar el Manchester United para poder integrarse al Atlético de Madrid, los aficionados colchoneros han mostrado su desdén y repudio al astro de Portugal.

Durante el el partido que enfrento al Atlético contra el Numancia, aficionados de los colchoneros, mostraron su rechazo a CR7 con pancartas que decían "CR7 NOT WELCOME (CR7 no es bienvenido)" así como letreros con el nombre del lusitano tachado.

Sin embargo, fue la Unión Internacional de peñas Atlético de Madrid, quienes de manera oficial pidieron al club no contratar a Cristiano debido a que es un jugador que ya no esta a la altura de las exigencias del club.

"El mencionado jugador representa la antítesis de los valores que constituyen las señas de identidad de nuestro Atleti, como son el esfuerzo, generosidad, sencillez, humildad de aquellos que quieran defender nuestros valores", señaló el grupo de fanáticos.

"Aún en el supuesto, nada probable, de que un jugador en franca decadencia como Cristiano Ronaldo pudiese asegurar un título, no aceptaríamos su fichaje. El sentido de pertenencia a nuestro sentimiento atlético no es algo que esté a su alcance, para su desgracia, por lo que nunca podría lograr nuestro afecto ni reconocimiento", explicaron mientras dejaban entrever un malestar general ante los rumores.

El presiente del club, Enrique Cerezo, aseguró que no se ha buscado a CR7 para ocupar un lugar en el Wanda metropolitano, sin embargo la prensa europea afirma que el negocio podría estar cerca de terminar, dejando al Atlético decidir el futuro de CR7.