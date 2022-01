Julio César Chávez Jr. aparece con gorra del Chapo Guzmán

El hijo del gran campeón mexicano, Julio César Chávez Jr., volvió al ojo del huracán, después de que en Instagram apareció con una gorra en la cual aparece El Chapo Guzmán, causando una ola de criticas.

En la imagen, aparece el chapo con una corona de lado, idolatrando al criminal que ahora cumple su sentencia en Estados Unidos, en la misma gorra aparece la bandera de México, lo cual es un delito federal, ante esto le llovieron las críticas.

Ante ellas el hijo de la leyenda se defendió, al afirmar que no le ve lo malo, ignorando totalmente el problema principal de idolatrar delincuentes en un país ahogado en violencia.

"No tiene nada de malo. No veas los símbolos ni nada. ¿Por qué no me dicen ´ah tiene a México´? Ves otra cosa porque tu cabeza está enferma. Es tú cabeza"

Hace poco tiempo se dio a conocer que el boxeador tiene nexos con el narco, que ahora comanda el hijo del Chapo Guzmán.