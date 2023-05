Julio César Chávez Jr pide disculpas a su padre por recaer en las adicciones

Por medio de su cuenta de Instagram, Julio César Chávez Jr, pidió disculpas a su padre y a su madre después de que este tuvo una recaída, señalando que este dijo cosas que no debió de haber dicho sobre el gran campeón mexicano.

Chávez Jr. se mostró arrepentido de su recaída en su recuperación de adicciones, así como de las las grabaciones que subió hace unas semanas, por lo que se sinceró sobre la situación y extendió una disculpa

Julio César Chávez JR mando un mensaje en IG pic.twitter.com/j3vc0X6WuW — Iván Navarro (@IvanNavarro1006) May 29, 2023

"Tuve una cirugía de mi garganta, me encuentro muy bien a pesar de que hace cuatro días me operaron. Gracias a Dios he estado aquí para brindarles una disculpa de aquella vez, hace unas semanas estaba en condiciones pues... no me gustaría dar los detalles porque fueron cosas que nunca había estado así... pero que bueno que me pasó porque me di cuenta que hay que tener cuidado con las cosas", inició.

"En particular me gustaría pedirle una disculpa a mi papá porque creo que comenté algo de él que me debía [...] aunque ha sido duro conmigo, yo lo respeto a mi papá, lo quiero mucho, lo amo, espero tenerlo siempre"

El hijo del campeón pidió a los jóvenes cuidarse de lo que se consume, porque puede haber consecuencias para la salud.