Alumnos del Club Atlético Monclova reciben karategi tras evaluación

Tras más de dos meses de intensa preparación, un grupo de alumnos principiantes del Club Atlético Monclova enfrentó una exigente evaluación con el firme objetivo de ganarse el derecho de portar el karategi, en una jornada que puso a prueba su disciplina, técnica y evolución dentro del tatami.

Bajo la guía del sensei Carlos Herrera Villarreal y del director del club, Carlos Herrera Medrano, los pequeños karatekas demostraron los avances adquiridos en fundamentos básicos de golpeo, defensa, así como en la ejecución de su primera kata, complementando su examen con rutinas de tumbling y gimnasia recreativa.

La evaluación estuvo a cargo de un panel de sinodales con amplia experiencia en la práctica y enseñanza del karate, quienes observaron minuciosamente aspectos como la coordinación, precisión y desenvolvimiento de cada alumno. Tras la deliberación, los jueces otorgaron su aprobación a Valentina Romo, Ever Misael Díaz, los hermanos Jayden Junnan y Jenny Yiqing Su, así como a Brayan y Matías Ramos González, quienes cumplieron con el desarrollo requerido en esta importante etapa formativa.

Como recompensa a su esfuerzo y constancia, los seis alumnos recibieron su karategi y equipo protector para la práctica de kumite, como caretas y nudilleras, en medio de los aplausos de los padres de familia que se dieron cita para presenciar la emotiva jornada.

Con este logro, los nuevos practicantes continuarán su desarrollo en las modalidades de kata y kumite, enfocados en perfeccionar su técnica y adquirir la experiencia necesaria para, en un futuro cercano, incursionar en competencias oficiales representando al Club Atlético Monclova.