La tensión en la Saudi Pro League alcanzó niveles insospechados este martes. Lo que parecía un trámite para el Al-Hilal se transformó en un incendio mediático que sacudió los cimientos del fútbol árabe. Con una victoria sufrida y cargada de sospechas por 2-1 sobre el Al-Khaleej, el conjunto donde milita Karim Benzema se colocó a solo dos unidades de distancia del Al-Nassr, equipo que lidera Cristiano Ronaldo. Sin embargo, la forma en que llegó el tanto del triunfo desató una ola de críticas y especulaciones sobre la limpieza en la definición del título.

El libreto del encuentro resultó accidentado desde el amanecer. Apenas al minuto 11, Joshua King aprovechó un servicio de Fortunis para adelantar al Al-Khaleej, silenciando momentáneamente las aspiraciones de los locales. El equipo dirigido por Inzaghi tardó una eternidad en asimilar el golpe, hasta que Milinkovic-Savic devolvió la paridad al marcador al minuto 34 tras un centro preciso de Rúben Neves. Hasta ahí, el duelo transcurrió bajo la lógica deportiva, pero el cierre del partido guardó una sorpresa que nadie esperó.

Cuando el reloj apretaba y Benzema aguardaba en la banda para ingresar al campo, ocurrió la jugada que hoy recorre el mundo. El defensor Pedro Rebocho cometió una pifia difícil de explicar: en un intento de cesión hacia atrás dentro de su propia área, entregó el balón con una complacencia inaudita. Sultan Mandash leyó la extraña trayectoria, "cazó" el esférico y firmó la voltereta definitiva. En las plataformas digitales, miles de aficionados tildaron la acción como un gol "regalado", sugiriendo que existió una intención de mantener vivo al Al-Hilal en la carrera por el trofeo.

Este resultado dejó el escenario listo para una batalla épica. El sueño de Cristiano Ronaldo de conquistar su primera liga en Arabia desde su llegada en 2023 pende de un hilo muy delgado. El astro portugués y su Al-Nassr todavía mandan en la tabla, pero ya no tienen margen de error. El calendario marca el próximo martes 12 de mayo como el día del juicio final, cuando ambos colosos se vean las caras en un duelo directo por el liderato y, muy probablemente, por el campeonato.

El cierre de temporada luce frenético para las dos instituciones. Mientras que el Al-Nassr enfrentará este jueves al Al-Shabab antes del choque decisivo, el Al-Hilal de Karim Benzema llegará con la ventaja de tener más días de descanso tras su polémico partido pendiente. A falta de tres jornadas para el silbatazo final del certamen, la sombra de la duda planea sobre el fútbol saudí y la moneda del título está en el aire.