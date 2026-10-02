Manchester City enfrenta posible sanción de la FA tras fallo

La FA evalúa sanciones contra el Manchester City tras el fallo de culpabilidad por irregularidades financieras; el club aún mantiene abierto su proceso de apelación.

¿Qué implicaciones tiene el fallo de la Premier League?

El futuro del Manchester City podría complicarse aún más tras el fallo de culpabilidad emitido en el caso de las presuntas irregularidades financieras investigadas por la Premier League.

La decisión de la Comisión Independiente tiene importantes implicaciones para la integridad del juego. Estamos analizando detenidamente la decisión y sus consecuencias, y tomaremos las medidas oportunas.

Acciones de la FA ante el caso del Manchester City

La Asociación Inglesa de Fútbol (FA) confirmó que sigue de cerca la evolución del proceso y no descarta adoptar medidas disciplinarias una vez que concluyan los procedimientos correspondientes.

Mientras el Manchester City mantiene su defensa y recurre las conclusiones del caso, el escenario abre la puerta a posibles sanciones deportivas que podrían tener repercusiones tanto dentro como fuera de la Premier League.

Reacciones del Manchester City ante el fallo de culpabilidad

La FA seguirá de cerca los avances del caso del Manchester City en la Premier League. La Asociación Inglesa de Fútbol (FA) agregó, a través de un comunicado, que el proceso entre la Premier League y el Manchester City aún está en curso, por lo que no hará más comentarios por el momento.

Sin embargo, la FA seguirá de cerca la evolución de la situación para, en su momento, tomar una decisión disciplinaria si es necesario contra el equipo que preside Khaldoon Al Mubarak.