D-backs imbatibles en la liga de béisbol 40 años: 7 victorias

La novena de D-backs sigue imbatible en la presente campaña de la liga de béisbol de 40 años y más y se perfila a los playoffs como serio aspirante al campeonato, el cual se le negó en la justa anterior.

Las serpientes han conseguido 7 victorias en igual número de compromisos disputados y aparecen al frente del standing con limpio porcentaje de 1.000, consolidándose como el equipo a vencer en el circuito. No muy lejos aparecen los Rieleros de Frontera en la segunda posición con marca de 8 juegos ganados y una derrota, para un promedio de .888.

Por otra parte, los equipos de Orioles y Sultanes comparten créditos con 5 triunfos, 3 descalabros y porcentaje de .625, seguidos por el campeón Diablos y Gigantes que suman récord de 4-4 y efectividad de .500, mientras que Indios tiene 3 juegos ganados a cambio de 5 perdidos en el séptimo puesto de la competencia.

A su vez, el XX de Estancias ha logrado apenas 3 victorias a cambio de 6 descalabros, superando a Marlines y Estrellas del Oriente que apenas cuentan con 2 triunfos a cambio de 7 descalabros.

Para este sábado, los D-backs saltarán al diamante del Parque Infantil para enfrentar a Indios en el duelo que abrirá la cartelera sabatina del béisbol de 40 y más; por su parte, los duelos de Gigantes-Orioles y Marlines-Diablos se enfrentarán en el Deportivo, mientras que Estrellas del Oriente recibirán a Diablos en el diamante de la colonia San Miguel.