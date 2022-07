La liga MX suspende a Aldo De Nigris por publicación en Twitter

La Comisión Disciplinaria determinó dio a conocer que se castigara al auxiliar de Vucetich, Aldo De Nigris, debido al "mal uso" de las redes sociales, esto después de que De Nigris dio a entender que la derrota de los Rayados dio debido a la compra de árbitros.

Los Rayados se enfrentarón al Santos Laguna, ganando de manera cómoda con un dos a cero, sin embargo los contragolpes y penales a favor de la Comarca le dieron el triunfo a Santos, lo cual, generó críticas al cuerpo arbitral.

Por esta razón, en sus redes sociales, Aldo de Nigris compartió su inconformidad con un tuit señalando de manera figurada que el partido estaba vendido.

"Se determinó sancionar económicamente y con un partido de suspensión, al Auxiliar Técnico del Club Rayados de Monterrey, Jesús Aldo de Nigris Guajardo, toda vez que durante el partido correspondiente a la Jornada 1, entre los Clubes Santos Laguna y Rayados de Monterrey, transgredió el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71 inciso c), por el mal uso de la redes sociales, al no dirigirse con respeto y prudencia", se lee en el comunicado.