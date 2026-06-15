La Raza asegura su lugar en la liguilla tras vencer a DTCO: 3-1

José Fernando Mata sacó a relucir su contundencia en el tramo final del encuentro y, con un doblete, comandó el triunfo de La Raza por marcador de 3-1 sobre DTCO, en duelo correspondiente a la última jornada del rol regular, dentro de la categoría "B".

Durante la primera mitad, ambos conjuntos protagonizaron una disputa muy equilibrada en la media cancha, con pocas jugadas de peligro. Sin embargo, fue en la parte complementaria cuando el partido se encendió y llegaron los goles.

La Raza rompió el cero al minuto 57 con un tanto firmado por Roberto Hernández, pero los Tecolotes no tardaron en responder y al ´62 apareció Carlos Lira para emparejar los cartones.

Sin embargo, José Fernando Mata tomó el protagonismo. Al minuto 65 definió con precisión para devolverle la ventaja a La Raza, mientras que al ´75 volvió a hacer daño sobre la portería contraria, firmando su segundo tanto de la tarde para sentenciar una victoria que valió el pase a la liguilla.

Con este valioso triunfo, La Raza cerró la fase regular en plan grande, alcanzando 31 unidades para quedarse con el subliderato general y asegurar un lugar en la "fiesta grande", mientras que el DTCO se despidió de la campaña.

El Club Deportivo Miravalle y Notaría Maldonado no arriesgaron de más en la última fecha de la campaña regular y terminaron empatando 1-1 sobre la cancha de la Unidad Deportiva.

En duelo de equipos ya calificados, Juan Alexander Vázquez adelantó a la escuadra de la "Mira" con un tanto a los 8 minutos del primer tiempo, mientras que los notarios respondieron al ´25 por medio de Irineo Vázquez para sellar la igualada definitiva.