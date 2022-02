Lanza convocatoria Ribereña de selección MLB

Ojalá y no sea una selección al vapor, bueno así lo considero yo, los convocados a participar en la preparación de los peloteritos, que van a representar a la Liga Ribereña, en el campeonato del Tercer Torneo Infantil que Major League Baseball de Grandes Ligas trae a México.

En un papel, me envían directivos de la prestigiada Liga Ribereña A. C., la lista de los niños de 11-12 años invitados a realizar sus entrenamientos desde hoy viernes en parque de beisbol Rogelio Montemayor ¿Por qué allá? Y no parque Javier Esquivel Ríos, ya que la liga tiene la sede en Monclova.

No comprendo cómo seleccionaron a los chamacos, si por excelente porcentaje en bateo, pitcheo o como recomendados de Papi, solo que los responsables de la preparación de esta selección, deben de poner el nombre de Ribereña de Monclova Coahuila muy en alto, aparte los niños deben de ir preparados al cien por ciento, pues estarán scout de Grandes Ligas presentes en el torneo.

A continuación La Voz de Monclova da a conocer la lista de los preseleccionados que me mandaron en un modesto papel pa´l perro, y sin apellidos algunos.

De los Rieleros de ciudad Frontera, Roberto Delgadillo, Ulises Artea, Dilán Villarreal, Dilan Reyes y Dominick Aguirre.

Por Diablos colonia Obrera Miguel Martínez, Andy nomás así dice, pero debe de ser Lucio, Martín (sin apellido) pero debe de ser Estrada y Cristian Moreno.

Gigantes del Pueblo mandan a Hugo Aguilar, Los Bravos de Teocali envían a David Villarreal.

El Club Sultanes manda a los entrenamientos a Alcalá no tiene apellidos, por eso considero que es una selección al vapor, hay muchos niños del 2010, que deben de invitar, aquí se tratan de llevar una fuerte selección de liga Ribereña de Monclova, los intereses y prestigio de esta liga, van por encima del compadrazgo, por eso les hizo la invitación MLB CUP, y fue por atención a las ligas de México Maya y Olmeca, así que todavía hay mucho tiempo para organizar una poderosa selección ya que el campeonato inicia el 17 de abril al 24 de este mismo mes.

Les recomiendo a los directivos de Liga Ribereña, a pedir apoyo de jugadores de Acereros de Monclova, para que durante estos entrenamientos, les inyecten a los niños, ese amor por la camiseta, lo oriente en la dinámica que deben de usar durante el torneo, ya Bruce Maxwell estuvo en colonia Obrera, pero también poder ir al Rogelio Montemayor.