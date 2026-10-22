Pumas de la UTRCC superan a Los Almanza en voleibol

Los Jabalíes del Tec Monclova salieron de la cancha del gimnasio municipal "Milo" Martínez con el triunfo en la bolsa, tras superar en dos sets corridos al sexteto de LMV, en la categoría varonil de la Liga de Voleibol Rangelitos.

En el primer episodio del juego, la escuadra del Tec mostró dinamismo y efectividad sobre la red para imponerse con un claro parcial de 25-21, mientras que en el complementario la victoria fue asegurada con cartones de 25-22. Con este resultado, los Jabalíes reforzaron sus aspiraciones de avanzar a playoffs, en plena recta final del calendario regular.

En otro duelo de la categoría varonil, los Pumas de la UTRCC superaron en dos episodios al conjunto de Los Almanza. Los universitarios resolvieron el compromiso con 25-18 y 25-19, los cuales reflejaron la clara superioridad que impusieron en el terreno de juego.

Por otro lado, en la categoría mixta, la escuadra de Olimpo se agenció una contundente victoria en dos sets corridos ante R4ISE, rival al que doblegó con parciales de 25-9 y 25-16.