Lesión en la rodilla deja a Kylian Mbappé fuera del Real Madrid

Álvaro Arbeloa llegó al banquillo del juego del Real Madrid ante el Benfica sabiendo que no contará con Kylian Mbappé, el mejor delantero de Europa esta temporada, por un tiempo que puede ser prolongado, debido a la lesión en la rodilla derecha que hizo que se cayera de estar en el campo para el duelo de vuelta de los playoffs de la Champions League.

Desde el martes se había adelantado que la condición física de Mbappé lo marginaría para entrar en la convocatoria del juego del miércoles 25 de febrero en casa ante el conjunto portugués. Es la misma molestia que se ha recrudecido desde mediados de diciembre y que hizo que no jugara en el fin de semana en la derrota merengue ante Osasuna.

Ha sido un poco consensuado entre todos (el que no juegue). Primero él (Mbappé), por sus sensaciones. Hemos hablado él y yo, los médicos. Creemos que lo mejor es que pare, que se recupere, que vuelva al 100 por ciento", dijo Arbeloa antes del inicio del partido en el estadio Santiago Bernabéu ante el Benfica. "Vamos a ver. No te sabría decir ahora mismo (el tiempo de baja). Evidentemente no va a ser cuestión de días. Va a ser un poco más largo, pero no sé decir cuánto tiempo. Ojalá no sea mucho".

El hueco que deja Mbappé será cubierto con el canterano Gonzalo García, quien asumirá la posición como centro delantero hasta el regreso del delantero francés.

La ausencia de Mbappé deja a los merengues sin su mejor definidor de esta campaña, cuando lleva una cosecha de 38 goles en 33 partidos. Su rendimiento lo tiene en la cima entre los goleadores de LaLiga con 23 goles en la misma cantidad de partidos. El francés también tenía un rendimiento magistral con 13 dianas en ocho partidos.

Con este partido, el francés se ha perdido cinco partidos esta campaña con relación a la molestia en la rodilla que acarrea desde diciembre pasado.