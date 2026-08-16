Liga Furiazul avanza a fase final tras vencer a Ribereña

El combinado Furiazul B de la Liga Furiazul dio un paso firme a la fase final del Estatal de Béisbol Telmex-Telcel tras imponerse ante su similar de la Liga Ribereña por pizarra de 5 carreras contra 2, en encuentro que sostuvieron ayer en el Parque Diana Laura.

Matías Briones y Óscar Hernández pintaron un par de rayitas en la primera entrada para darle ventaja desde temprano a la Furiazul; posteriormente, Neil García sumó una carrera más en el segundo rollo, mientras que Óscar Hernández se despachó con cuadrangular de 2 carreras en la cuarta tanda para remachar el triunfo.

A su vez, el conjunto ribereño logró recortar la diferencia con anotación de Daniel Flores en la segunda tanda, mientras que Emiliano Castillo timbró en la quinta. Por otra parte, Carlos González impuso condiciones en el montículo para anotarse el éxito frente a Kevin Falcón.

Con un rally de 9 carreras en la séptima tanda, el equipo de la Liga Furiazul A selló un triunfo por paliza de 17-0 ante la Academia Saraperos de Saltillo, en duelo que libraron en el Parque Xochipilli.

Lucio Hernández salió en plan grande al centro del diamante y se apuntó el triunfo ante Emiliano Nieto, mientras que a la ofensiva figuraron Axel Alejo y Neymar Perales con marca de 5-3.