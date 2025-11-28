César Arturo Ramos dirigirá el partido de vuelta entre América y Monterrey

El partido de vuelta de los Cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX entre América y Monterrey tendrá a César Arturo Ramos Palazuelos como su árbitro principal.

Tras la ida, el América se quejó del tema arbitral. El técnico André Jardine consideró como una vergüenza lo que había pasado en el ´Gigante de Acero´ con el arbitraje de Jesús Rafael López Valle. Este viernes, Héctor González Iñárritu, presidente operativo de las Águilas, declaró que la Comisión de Arbitraje aceptó su error.

César Arturo Ramos es uno de los árbitros con mayor experiencia en la Liga MX. El originario de Culiacán, Sinaloa, tiene Gafete FIFA desde 2014. Ramos Palazuelos suma 21 años como árbitro y ya sabe lo que es dirigirle al América. En Liguilla, el América tiene buena racha cuando el silbante está en la cancha, pero también tuvo su contraparte, cuando fue el ´villano´ del cuadro de Coapa en la Final del Apertura 2019.

El árbitro central debutó en 2022 en la Liga MX, en un duelo entre Monterrey y Tijuana. Suma seis finales como central y 10 finales de corte internacional. Ha estado en dos Mundiales, Rusia 2018 y Qatar 2022.