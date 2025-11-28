Max Verstappen enfrenta dificultades en práctica libre del Gran Premio de Qatar 2025

El Gran Premio de Qatar 2025 dio inicio este viernes 28 de noviembre con la práctica libre del fin de semana en la Fórmula 1.

Aunque normalmente hay tres prácticas libres, el Gran Premio de Qatar 2025 tiene programada una carrera sprint, por lo que los equipos de la Fórmula 1 solo tuvieron una oportunidad para probar la pista.

Al ser la penúltima fecha del calendario y el Campeonato de Pilotos todavía sin decidirse, cada detalle cuenta en el circuito Internacional de Losail.

¿Cómo quedó la práctica libre del Gran Premio de Qatar 2025?

Oscar Piastri demostró que todavía tiene posibilidades de pelear por el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 al quedarse con el mejor tiempo de la práctica libre del Gran Premio de Qatar 2025.

El top tres de la práctica libre del Gran Premio de Qatar 2025 fue completado por su compañero Lando Norris y un sorpresivo Fernando Alonso a bordo de su Aston Martin.

Max Verstappen tuvo algunas dificultades durante la sesión, lo cual no le permitió avanzar más allá de la sexta posición en la tabla de tiempos.

El último puesto lo ocupó Franco Colapinto, el piloto argentino de Alpine que no ha podido sumar puntos en lo que va de la temporada.

¿Cuál es la agenda del Gran Premio de Qatar 2025?

Tras la primera y única práctica libre del Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1, la actividad sigue en el circuito Internacional de Losail.

Este mismo 28 de noviembre, los equipos de la Fórmula 1 definirán la parrilla de salida para la carrera sprint que se llevará a cabo el 29 de noviembre.

Posteriormente, se hará la clasificación para la carrera estelar del fin de semana que está programada para el domingo 30 de noviembre.

Clasificación Sprint: 28 de noviembre | 11:30 horas

Carrera Sprint: 29 de noviembre | 08:00 horas

Clasificación: 29 de noviembre | 12:00 horas

Carrera: 30 de noviembre | 10:00 horas