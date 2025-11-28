Toluca evalúa el regreso de Alexis Vega tras su lesión en Liga MX

El Toluca llega al juego de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX con una noticia que cambia el escenario: Alexis Vega volvió a trabajar al parejo del plantel tras superar la lesión muscular grado II en el semitendinoso del muslo izquierdo sufrida ante Pachuca en la jornada 15, y ahora será decisión de Antonio Mohamed si lo utiliza o no frente a Juárez este sábado en el Estadio Nemesio Diez.

De acuerdo con fuentes cercanas consultadas por ESPN, el cuerpo técnico sabe que Vega está en condiciones de jugar, aunque la idea principal del ´Turco´ Mohamed es no arriesgarlo de manera innecesaria. La decisión final se tomará con base en su respuesta física, en el ritmo futbolístico que ha mostrado en los entrenamientos y en la lectura del partido en el Nemesio Diez.

Dentro del club existe un plan muy claro: Alexis Vega sólo tendría minutos si la eliminatoria se complica, bajo la premisa de "rómpase en caso de emergencia". Si el duelo de vuelta se mantiene bajo control, la idea es que el atacante tenga una participación limitada, quizá en los minutos finales, únicamente para recuperar ritmo de competencia pensando en unas eventuales semifinales.

Los Diablos no sólo recuperan a su atacante estrella, sino que contarán con plantel completo, con 26 elementos convocados para el partido decisivo. El equipo tiene previsto trabajar la tarde de este viernes para ajustar los últimos detalles tácticos antes de recibir a los fronterizos, a quienes derrotaron 1-2 en el Estadio Olímpico Benito Juárez en el duelo de ida.

La molestia muscular que sufrió Alexis Vega no sólo lo alejó del torneo local, sino que también lo dejó fuera de la última Fecha FIFA del año. El seleccionador nacional Javier Aguirre decidió no llamarlo para los encuentros amistosos frente a Uruguay y Paraguay, una ventana en la que tampoco estuvo disponible César Huerta debido a una lesión en la misma zona del campo.

Durante el mes en que permaneció sin actividad oficial, Vega siguió un plan de recuperación en las instalaciones del club y posteriormente se integró a la mini concentración realizada en la Riviera Maya, organizada mientras se disputaba parte de la Fecha FIFA y los duelos del Play In. Ahí se buscó combinar trabajo físico, sesiones tácticas y convivencia del plantel.

En esa concentración, los Diablos replicaron la dinámica del torneo anterior: entrenar juntos, fortalecer el grupo y cerrar filas de cara al inicio de la Liguilla. La pausa de casi tres semanas, entre la Fecha FIFA y el Play In, permitió al equipo llegar con ideas claras, variantes tácticas definidas y, ahora, con el regreso de Alexis Vega como una carta estratégica que podría marcar el rumbo de la serie ante Juárez.