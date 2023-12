Liga MX: ¡Es oficial! Fernando Gago es nuevo entrenador de Chivas

Después de mucho tiempo de rumores y espera, Chivas hizo oficial la contratación de Fernando Gago como nuevo entrenador de la institución para el próximo Clausura 2024.

Fue mediante las redes sociales del rebaño que se anunció la llegada del argentino con una serie de videos y fotografías alusivas a su etapa como jugador en el Real Madrid y en Boca Juniors.

"Con la encomienda de replicar lo hecho en sus anteriores clubes, con los que levantó títulos y dejó algunos registros muy destacables, y de continuar con el progreso y avances del proyecto deportivo del Rebaño, Fernando Gago es a partir de hoy el nuevo entrenador de las Chivas de cara al Torneo de Clausura 2024 y la Copa de Campeones de Concacaf", escribió el club en un comunicado durante su presentación.

A su llegada, el estratega sudamericano explicó por qué tomó el proyecto del club tapatío, asegurando que es un reto personal para el y como quiere ser parte de la historia del equipo.

"Tengo muchas ganas, es un desafío muy importante, no solo desde el lado personal, sino que este es un proyecto que me convenció para venir. Fernando (Hierro) me convenció del mismo y vamos a seguir buscando opciones para mejorar como institución, como club. Vamos a formar a los jóvenes y también vamos a buscar pelear cada torneo y cada competición que nos toque jugar", dijo.

"Hemos hablado del armado de la plantilla, pero es una buena sensación de ver entrenar a los jugadores en el campo. Me baso mucho en la relación del día a día, el como reacciona el futbolista a los ejercicios, a partir de eso veremos. La disciplina, el convencimiento y el entrenar son mis tres conceptos claros de un equipo intenso", finalizó.

Chivas será el tercer equipo en la carreara de Gago como entrenador, su primer club fue el Aldosivi de Argentina, donde permaneció de enero del 2021 hasta septiembre del mismo año. También paso por Racing de octubre del 2021 hasta octubre del 2023. Con este último equipo logró salir campeón de la Supercopa Internacional y del Trofeo de Campeones de Argentina, sumando así sus primeros dos trofeos a su palmarés.