Llegó Daniel Flores a 3 victorias en el Pacífico

El monclovense Daniel "El Pato" Flores Rivera sigue demostrando su calidad con las Águilas de Mexicali en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, tras un gran relevo en una situación cardíaca resolvió con sus mejores lanzamientos para adjudicarse el triunfo en contra de los Cañeros de los Mochis, con esta actuación sobre la loma El Pato sumó su tercer triunfo.

Para los lectores de Periódico La Voz de Monclova y Sabinas el lanzador derecho expresó sobre su preparación y como se siente en lo que va de la temporada.

"Estoy muy bien gracias a Dios, siento que en estos momentos el equipo se encuentra en un punto de gran ambiente, en conjunto estamos disfrutando del juego y todo eso se refleja en lo resultados, en este juego contra Cañeros me toco entrar en un momento clave y pues simplemente ejecuté bien los pitcheos y las cosas salieron bien gracias a Dios.

Toda mejora es cuestión de practica y repetición, la mecánica es el enfoque, las rutinas en fin la disciplina nos ha llevado a ser mejores, el lanzamiento que en estos momentos me está resultando es el sinker", dijo Daniel Flores.

La mayor parte de lo que va en la liga ha participado como relevo y el apoyo de su familia ha sido fundamental.

"En la liga he participado más como relevo, solo me tocó abrir un juego pero fue por parte de la rehabilitación después de una pequeña lesión casi al principio de temporada, tengo muy buenas expectativas creo que entramos en un gran ritmo y hay que seguir así para aspirar a play off.

Mi familia siempre será mi mayor motivación, de hecho, hace poco toda mi familia me visitó en una gira contra Monterrey, si tan solo se dieran cuenta lo feliz que me puse al verlos, ya los extrañaba, fue un buen fin de semana con mis increíbles hermanitos, mis grandiosos papás y mi hermosa novia, estoy agradecido por todos los que están al pendiente, me motiva mucho e inspira a seguir adelante, Dios los bendiga siempre", finalizó

Hasta el momento Daniel Flores Rivera ha participado en un total de 12 encuentros, tiene 3 victorias, 12 ponches, 13 imparables recibidos, ha lanzado 14 innings, ha recibido seis carreras y sostiene un ERA de 3.86.