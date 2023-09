Lleva Alexis Vega 7 rojas con Chivas

GUADALAJARA, Jalisco 31-Aug-2023 .-Entre lesiones y expulsiones, Alexis Vega no ha tenido la consistencia esperada en las Chivas.

El juego del "10" se ha desarrollado entre claroscuros, al registrar 7 expulsiones con el Rebaño, su promedio de gol es de 2.5 por calendario y solamente ha disputado completos 3 de los 10 torneos como rojiblanco.

A principio de año fue operado de la rodilla derecha y en junio sufrió otra lesión en la misma articulación que lo dejó fuera de la Copa Oro.

Luego de reaparecer y disputar los últimos 3 partidos del torneo, Alexis no jugará el domingo contra Monterrey por la expulsión que sufrió el sábado ante Santos. Fue la séptima roja de Vega en la Liga MX con las Chivas.

La primera fue en el Clausura 2019, que marcó su debut con el Rebaño; en el Apertura 2019, Clausura 2020 y Apertura 2020 también vio una roja. En el Clausura 2022 fue expulsado en dos ocasiones, además de la sufrida el sábado.

Las constantes lesiones han sido otro factor en la carrera de Vega.

Desde el Clausura 2019, cuando se convirtió en refuerzo de las Chivas, Vega ha tenido participación en los 17 juegos de la Fase Regular en el Apertura 2019, Clausura 2021 y Apertura 2022, pero no ha jugado la totalidad de minutos posibles.

En duelos de Liguilla, únicamente en el Clausura 2023, en el que las Chivas fueron finalistas, jugó los 6 partidos posibles, con un total de 441 minutos, de 540 totales.

Mientras que en el Apertura 2020, Vega hizo un sobreesfuerzo para jugar infiltrado de un tobillo en las Semifinales que perdieron frente al León.

Actualmente no se encuentra en su mejor versión, como lo reconoció el técnico de las Chivas, Veljko Paunovic.

"Un jugador que viene de una recuperación, y hablando del estado anímico que él también lo reconoció, es otro trabajo que hay que hacer. No es fácil recuperar ese estado de forma que todos buscamos en Alexis. Seguimos en ese proceso y todavía vemos que puede mejorar. En las próximas semanas esperamos que esté recuperando su máximo nivel. El equipo, desde luego, lo necesita", comentó el entrenador previo a la reaparición de Vega en el Apertura 2023.

Además, el propio delantero, de 25 años, mencionó que la llegada Paunovic lo impactó de manera positiva, ya que el estratega serbio le ha otorgado un rol de liderazgo en las Chivas.

"Con 20 años tomé decisiones que me llevaron por un mal camino, pero hoy estoy seguro de que los errores me hicieron aprender. Cuando Pauno llegó yo tenía problemas de puntualidad y él me oriento para ser un buen ejemplo para los jóvenes. Me impulsó a ser un líder en el vestuario", reveló Vega semanas atrás.