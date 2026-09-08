Lobos golea 8-0 a Perrines en Denso: Sergio Obregón brilla

Lobos tuvo una contundente presentación en el Futbolito de Denso al imponerse con un claro marcador de 8-0 sobre Perrines, en encuentro correspondiente a la jornada inaugural que disputaron el fin de semana en la Unidad Deportiva "Papo" Ríos.

La manada impuso condiciones desde el silbatazo inicial y rápidamente comenzó a construir una ventaja que terminó siendo inalcanzable. Sergio Obregón apuntaló la ofensiva con una destacada actuación individual, al firmar un hat-trick que lo convirtió en la principal figura del cotejo.

La cuenta se amplió posteriormente con los tantos de Alex Contreras, Mario Jalomo, Daniel Armendáriz, Julián Leija y Edgar de León, quienes aportaron una anotación para completar la goleada sobre un débil rival.

En otro encuentro de la fecha 1, el subcampeón Galáctico también inició con el pie derecho, aunque tuvo que emplearse a fondo para superar a Gallos con un apretado 2-1.

Ricardo Téllez se despachó con un doblete para gestar la remontada galáctica, mientras que Gael García se encargó de estrenar el tanteador y poner al frente a los emplumados con un tempranero tanto.