Lobos Monclova inicia la Copa Xochipilli con goleada 7-1

El equipo de Lobos Monclova sumó sus primeros 3 puntos de la campaña con una soberbia exhibición sobre la cancha del Parque 1, donde goleó 7-1 al Centro de Formación Apaches en partido correspondiente a la primera fecha, en la categoría Infantil de la Copa Xochipilli de Fútbol.

La escuadra dirigida por "Wicho" Ontiveros combinó una delantera letal y una zaga bien ordenada para labrar un categórico triunfo en su presentación en la temporada Otoño-Invierno 2026, ayer por la mañana.

Fernando Segovia saltó al terreno de juego con la puntería bien afinada y terminó firmando un hat-trick para apuntalar la ventaja y convertirse en la figura del partido.

Isaías Medina no quiso quedarse atrás y convirtió en dos ocasiones para reforzar el dominio de Lobos, el cual fue redondeado con goles de Iker Peña y Daniel López. Por su parte, la tribu alcanzó a salvar la honra por medio de Kalep Quintero, quien condujo a toda velocidad desde el medio campo, evadió la salida del arquero y empujó el esférico al fondo de la red, firmando uno de los mejores goles de la jornada inaugural.