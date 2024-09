Lucas Ocampos, nuevo jugador de Monterrey

El jugador Lucas Ocampos seguirá su carrera en los Rayados de Monterrey tras abandonar el Sevilla, anunciaron oficialmente ambos clubes, por lo que el argentino pone fin a su paso por España en el que ganó dos ediciones de la Europa League.

"El Sevilla FC alcanzó un acuerdo con Rayados de Monterrey para el traspaso de Lucas Ocampos. Así, a falta del reconocimiento médico, el atacante argentino cierra su segunda etapa en la entidad hispalense con la que ha logrado conquistar dos títulos de UEFA Europa League en las temporadas 2019/20 y 2022/23", dijo el club.

Más tarde, el club mexicano dijo que Lucas Ocampos llega en una transferencia definitiva y con contrato hasta 2027. "¡Un jugador ofensivo con reconocimiento internacional llega de Europa para reforzar a los Rayados!", destacó Rayados.

Ninguno de los clubes dio detalles financieros del acuerdo.

El internacional argentino jugó más de 200 partidos con el Sevilla desde su llegada en la temporada 2019-2020. En ese período, jugó a préstamo en el Ajax en la campaña 2022-23.

"Tengo 30 años. Me salió la posibilidad de Rayados. Si me iba libre de este club no sería como yo quería, quería dejar algo (...) Me voy con la satisfacción que voy a seguir jugando al máximo nivel. Todas las partes quedamos contentas", dijo Ocampos en su despedida del Sevilla.

"Me llevo el cariño del día a día. Recuerdos imborrables. No voy a olvidar jamás el Sevilla. No puedo expresar con palabras lo difícil que se me hace despedirme de ustedes y de este club, que es como mi casa", agregó el argentino.

Lucas Ocampos debutó en el River Plate de Argentina en la temporada 2011-12 y un año después pasó al Mónaco de Francia. Luego defendió al Olympique de Marsella en dos etapas y también jugó en el Genoa y el AC Milán.