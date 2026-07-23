Liga de Béisbol Monclova arranca con 11 equipos en competencia

Con 11 novenas protagonizando la pelea por el campeonato, este sábado se cantará el playball de una nueva edición de la Liga de Béisbol para jugadores de 40 años y más, que se pondrá en marcha con una intensa jornada en diamantes de Monclova y Frontera.

Después de un mes de receso, el circuito de los "cuarentones" volverá a abrir fuego mañana en punto de las 4:00 de la tarde, con una cartelera de 5 duelos a nueve entradas.

En el diamante de la colonia San Miguel, los Astros saltarán al terreno para enfrentar a los Potros, en el choque que pondrá en marcha la primera serie del rol regular; a la misma hora, Indios y XX de Estancias se enfrascarán en una batalla por el primer triunfo, en el campo 3 del Deportivo AHMSA.

Posteriormente, los subcampeones D-backs buscarán hacer valer su condición de locales al recibir a los Orioles en el diamante del Parque Infantil Niños Héroes.

En Frontera, los Rieleros y Sultanes medirán fuerzas en el Parque Ferrocarrilero, mientras que los Orioles visitarán la Unidad Deportiva Armando "El Güero" Pruneda para medirse ante Marlines.

Por su parte, los Diablos, actuales monarcas del circuito, tendrán descanso en la primera serie del calendario y deberán esperar hasta el próximo fin de semana para saltar al diamante y comenzar la defensa de su corona.