River confirma el fichaje de Ángel Correa tras superar las diferencias con Tigres

River Plate confirmó este viernes la incorporación de Ángel Correa, poniendo fin a una negociación que atravesó momentos de incertidumbre cuando parecía volver a complicarse en las últimas horas.

La institución de Núñez informó que alcanzó un acuerdo con Tigres UANL para concretar la transferencia definitiva del delantero. El siguiente paso será la revisión médica y, posteriormente, la firma del contrato que lo vinculará oficialmente con el conjunto millonario.

Detalles confirmados

Aunque Correa ya se encontraba viajando hacia Argentina con la operación prácticamente cerrada, surgieron diferencias de último momento entre ambos clubes por las condiciones económicas del traspaso.

Desde River señalaron que Tigres modificó los términos previamente acordados, mientras que el club mexicano rechazó esa versión. El desacuerdo se centró en el valor de la transferencia: el equipo argentino pretendía ejecutar la cláusula de rescisión de 15 millones de dólares, mientras que la institución mexicana buscaba incorporar bonos que elevaran la cifra hasta los 17 millones.

Finalmente, la dirigencia de River presentó una propuesta definitiva que permitió destrabar las negociaciones y cerrar el acuerdo.

Regreso a Argentina

El atacante ya había tomado la decisión de regresar al fútbol argentino y descartaba la posibilidad de volver a México después de haber recibido amenazas en los últimos días.

Con este regreso, Correa volverá a jugar en el país luego de 12 años. Su último equipo en Argentina fue San Lorenzo, antes de iniciar su etapa europea en Atlético de Madrid y, posteriormente, continuar su carrera en Tigres.

Refuerzo para River Plate

La llegada del delantero representa un nuevo refuerzo para River, que además incorpora a otro campeón del mundo al plantel. Correa compartirá equipo con Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña y Germán Pezzella, integrantes de la Selección Argentina que obtuvo el título en el Mundial de Qatar 2022.