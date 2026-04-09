Marcel Ruiz avanza en su recuperación: Toluca espera su regreso

CIUDAD DE MÉXICO 09-Apr-2026.- Marcel Ruiz, quien se recupera de una grave lesión en la rodilla derecha, realizará trabajo de cancha con sus compañeros del Toluca.

Marcel Ruiz inicia una etapa clave en busca del milagro.

Diagnosticado hace un mes con ruptura parcial de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco de la rodilla derecha, el jugador del Toluca sigue un proceso de rehabilitación con el objetivo de evitar la cirugía y estar listo para la Copa del Mundo.

Después de hacer actividad en gimnasio y con balón de forma diferenciada, el mediocampista realizará trabajo de cancha con sus compañeros a partir de este jueves.

La intención es aumentar la exigencia para descartar molestias y evaluar el nivel de fortaleza de la rodilla.

Los especialistas que lo supervisan habrían concluido que con esto no corre riesgos de agravar la lesión.

Antonio Mohamed, técnico de los Diablos Rojos, respaldó al jugador en su decisión de mantener vivo el sueño mundialista.

"Él tiene que hacer lo que diga su corazón. Yo haría lo mismo que él, si me queda una bala, la gastaría. Veremos estos días, esta semana será decisiva para él y que sea lo mejor. Nosotros no le metemos ningún tipo de presión, esto es una decisión personal, obviamente que es su cuerpo y estamos apoyándolo en todo. El destino dirá", expresó el "Turco".

Ruiz se lesionó el pasado 11 de marzo, en la ida de los Octavos de Final de la Concachampions contra San Diego FC.

Tras el diagnóstico de la ruptura de ligamento, el Toluca informó que el jugador se sometería a una cirugía que lo descartaba para la Copa del Mundo.

Sin embargo, estudios médicos posteriores dejaron una luz de esperanza a la que Marcel se aferra.