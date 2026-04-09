Javier Hernández se une a Fox Sports para comentar la Copa del Mundo

GUADALAJARA, Jalisco 09-Apr-2026.

Javier Hernández estará de regreso en el fútbol para comentar la Copa del Mundo 2026.

El ex delantero de las Chivas fue anunciado para integrarse a la cadena de Fox Sports durante la justa mundialista.

Luego de no ser renovado en el Guadalajara en diciembre de 2025, el futbolista ha tomado una pausa en su carrera al no vincularse con otro equipo o anunciar su retiro de las canchas.

"¡Bienvenido, Javier Hernández! El máximo goleador histórico de México, Javier Chicharito Hernández, se une al equipo de transmisión de FOX Sports para la Copa Mundial de la FIFA más importante de la historia", informaron a través de las redes sociales de la televisora.

Será la primera participación de Javier Hernández en la función de comentarista y/o analista deportivo.