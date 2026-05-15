¿Rayados ENTRÓ EN PÁNICO? Monterrey busca al "ex tóxico" y al técnico sin identidad mientras Almeyda se les escapa

Cuando parecía que todo estaba encaminado para que Matías Almeyda se convirtiera en el nuevo pastor de Rayados, en Monterrey el panorama dio un giro que huele más a desesperación que a planeación. La directiva albiazul ya habría sostenido reuniones con Antonio Mohamed y Hernán Crespo para tomar el banquillo del Apertura 2026. Sí, el mismo Mohamed que ya salió dos veces del club... y el mismo Crespo que nunca ha dirigido en la Liga MX.

La pregunta incómoda ya está sobre la mesa: ¿Rayados tiene proyecto deportivo o simplemente está improvisando?

Después del fracaso reciente y la salida de Domènec Torrent, Monterrey parecía decidido a construir algo serio alrededor de Almeyda, un técnico con método, intensidad y personalidad. Pero el supuesto "estancamiento" en las negociaciones habría provocado que la directiva saliera corriendo a tocar otras puertas. Y ahí aparecieron dos nombres que generan ruido por razones completamente opuestas: Mohamed y Crespo.

La nostalgia de Antonio Mohamed

El caso del "Turco" es el más explosivo.

Hablar de Antonio Mohamed es hablar de nostalgia... pero también de heridas abiertas. Sí, conoce la presión regia, sí ganó títulos y sí tiene conexión con la afición. Pero también dejó la sensación de un proyecto que se quedó corto en momentos clave y que terminó rompiéndose entre expectativas gigantes y resultados inconsistentes. Apostar por una tercera etapa sería aceptar algo incómodo: Rayados no encontró nada mejor y tuvo que regresar al ex.

Hernán Crespo: una apuesta arriesgada

Y luego está Hernán Crespo, un nombre elegante en el papel, pero lleno de dudas en contexto mexicano.

Porque una cosa es tener cartel internacional y otra entender el ecosistema de la Liga MX, donde los vestidores pesan, los egos mandan y la presión en Monterrey no perdona. Traer a Crespo sería una apuesta de alto riesgo: o se convierte en genio incomprendido... o en otro experimento millonario fallido.

Lo más preocupante para muchos aficionados no es el nombre del técnico, sino el mensaje que manda la directiva: si Almeyda era el plan A, ¿por qué el plan B y C parecen perfiles tan distintos? Uno es un viejo conocido emocional; el otro, una apuesta extranjera sin ADN rayado. Eso no parece estrategia. Parece urgencia.

En un club que presume presupuesto europeo y fichajes bomba, la gran pregunta es inevitable:

¿Rayados está armando un proyecto... o solamente apagando incendios con nombres rimbombantes?