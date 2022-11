¡Max Verstappen es quemado en redes! Perdió seguidores y el cariño de la afición

El bicampeón mundial de la Fórmula 1, Max Verstappen (Red Bull), recibió duras críticas y cuestionamientos luego de no cederle la posición a su compañero, el mexicano Sergio ´Checo´ Pérez, en el Gran Premio de Brasil para que el tapatío se mantuviera arriba en la lucha por el subcampeonato de pilotos, llegando incluso a perder seguidores en redes sociales.

La conducta de ´Mad Max´ fue reprobada inmediatamente por los aficionados latinoamericanos, llegando a perder en menos de 24 horas más de 40 mil seguidores en sus cuentas de Instagram y Twitter, la mayoría de ellos eran mexicanos, aunque eso no repercutió mucho en la gran cantidad de fans que tiene el piloto neerlandés alrededor del mundo.

Ante esta situación, el beneficiado fue ´Checo´ Pérez, ya que su cantidad de seguidores en redes sociales aumentó, recibiendo una gran cantidad de mensajes donde se le mostraba un apoyo incondicional ante la situación vivida en el circuito de Interlagos.

Estoy muy sorprendido, no sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él, no entiendo sus razones. Si (Max Verstappen) tiene dos campeonatos es gracias a mí", comentó ´Checo´ tras finalizar el GP de Sao Paulo.

También se viralizó un video donde un aficionado externa su molestia con Max Verstappen quemando la gorra que portaba la temporada anterior el campeón neerlandés, mientras recriminaba sus acciones.

Yo tengo mis razones por cosas que han sucedido en el pasado, tenemos que sentarnos a discutirlo, hemos trabajado muy bien hasta ahora y definitivamente lo ayudaré a ganar en Abu Dabi", comentó Verstappen el pasado domingo.

El próximo fin de semana conoceremos si la situación en Red Bull mejoró y si Max realmente ayuda a ´Checo´ en el GP de Abu Dabi para superar al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) con quien se encuentra empatado con 290 puntos en la lucha por el subcampeonato de pilotos.