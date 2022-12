´Me costaba respirar por la intensidad de México´, admitió Hervé Renard

"Me costaba hasta respirar por la alta intensidad de México, que estuvo mucho mejor que nosotros", señaló el seleccionador de Arabia Saudita, el francés Hervé Renard, tras perder 1-2 en un partido en la que las dos selecciones quedaron eliminadas del Mundial.

Intenté animar a mis jugadores en la medida de lo posible, la verdad es que esta noche me costaba hasta respirar con la intensidad de México. No puedes animar cuando no puedes mantener la posesión por la presión, por la alta intensidad de los duelos", señaló el técnico en rueda de prensa.

"Tenemos que estar a un alto nivel físico, en el mundo del futbol si no estás listo para jugar te vas a casa", añadió.

Tras un asedio en la primera mitad, el Tri rompió a marcar en la segunda parte, con tantos de Henry Martín (47) y Luis Chávez (53), de libre directo. Insuficiente para clasificar en un partido que finalizó con el gol de Al-Dawsari (90+5).

"Si tengo que resumir el partido, le daría las gracias a nuestro portero, la diferencia pudo ser mayor. Pero en el torneo dimos lo mejor, no podemos olvidar lo que hicimos juntos. Estoy orgulloso", añadió sobre un equipo saudí que arrancó venciendo 2-1 a Argentina, aunque luego sumó dos derrotas.

"En nuestro grupo, teníamos tres equipos muy buenos, es siempre difícil clasificarse a octavos. En la historia del futbol saudí solo se ha logrado una vez, hace mucho, en 1994. Antes de este partido soñábamos con hacerlo de nuevo, pero no lo merecimos", continuó con franqueza.