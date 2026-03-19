Messi rompe otra barrera: llega a los 900 goles en su carrera

Lionel Messi continúa ampliando su legado en el futbol mundial al alcanzar los 900 goles como profesional, una cifra reservada para muy pocos jugadores en la historia. El logro llegó tras una anotación frente a Nashville en la Liga de Campeones de la Concacaf.

El delantero argentino necesitó apenas siete minutos en el encuentro con Inter Miami para hacerse presente en el marcador, enviando el balón al fondo de la red y contribuyendo al avance de su equipo a la siguiente ronda.

Lionel Messi logra 900 goles en su carrera profesional

Con más de dos décadas de trayectoria, Messi se convierte en el segundo futbolista en alcanzar esta cifra, colocándose al nivel de Cristiano Ronaldo, mientras mantiene como objetivo personal llegar a los 1000 goles.

Desde su incorporación al Inter Miami, el impacto del argentino ha sido inmediato. Ha acumulado 81 goles con el club estadounidense, consolidándose como su principal referente ofensivo.

Impacto de Messi en el Inter Miami

A lo largo de su carrera, el campeón del mundo ha dejado huella en cada equipo en el que ha jugado. Destacan sus 672 goles con el Barcelona, etapa en la que vivió algunos de los momentos más importantes de su carrera, así como los 32 tantos que consiguió con el Paris Saint-Germain.

En el ámbito internacional, Messi también ha brillado con la Selección de Argentina, con la que suma 115 anotaciones, posicionándose como el máximo goleador histórico del combinado nacional.