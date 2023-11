Messi ofrece su octavo Balón de Oro a los aficionados del Inter Miami

Lionel Messi recibió un homenaje de la afición del Inter Miami por su recién conquistado octavo Balón de Oro, en una noche de festividades con un amistoso contra otro equipo de la MLS, el New York City FC.

Justo antes del encuentro, el '10' salió al campo con las gradas a oscuras, iluminadas solamente por los celulares de los aficionados en pie, y caminó hasta el centro con su Balón de Oro en las manos.

"Messi, Messi, Messi", le gritó la hinchada del Inter, que volvió a llenar el estadio DRV PNK, a pesar de que la temporada ya terminó para el equipo floridano.

Gracias por estar acá, por este lindo homenaje. Para mí es algo muy hermoso poder compartirlo con ustedes", dijo el capitán.

Me demostraron mucho cariño, me hicieron sentir como en casa. Es una ciudad de mucho latino en la cual me encuentro muy cómodo y nos manejamos muy bien, así que muchas gracias".

Antes de la entrada de Messi, su presidente, el empresario Jorge Mas que lo esperaba en el centro del campo, había presentado a la 'Pulga' como "el mejor jugador que jamás vivió".

Messi, de 36 años, recogió en París el octavo Balón de Oro de su carrera, en reconocimiento a una temporada en la que levantó su ansiada primera Copa del Mundo con Argentina en Qatar 2022.

La estrella albiceleste, el mayor fichaje de la historia de la MLS, debutó en julio con el Inter Miami y lo impulsó hasta el primer título de su historia en la Leagues Cup, un torneo conjunto con la liga mexicana.

Problemas físicos mermaron después a Messi y llevaron a que el Inter no lograra clasificarse para los playoffs de la MLS.

El amistoso frente al New York City, que también quedó fuera de las eliminatorias, es el primero del Inter de cara a la próxima temporada después de que se cancelara una minigira prevista este mes por China.

Messi tiene dos compromisos importantes con la selección argentina en las próximas semanas, los encuentros contra Uruguay y Brasil de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026.