Mets logran victoria sobre Piratas: avanzan a semifinales

Los Mets encendieron la mecha en el fondo del octavo rollo y detonaron un rally de 5 carreras que definió un triunfo de 10-5 sobre Piratas en el tercer juego de la serie, para avanzar a la instancia semifinal de la Liga de Béisbol Jesús Armendáriz.

En la parte baja de la primera entrada, Raúl Rodríguez cruzó el plato con la carrera que estrenó el score y le dio ventaja desde temprano a los metropolitanos. Después, Pedro Delgado se sumó con una rayita en la segunda tanda, mientras que Angel Morán y Sebastián Carmona timbraron en la tercera para ampliar la diferencia 4-0.

Los filibusteros respondieron en la cuarta entrada y rompieron el cero con un cuadrangular solitario de Edgar García, mientras que Jesús Alejo apareció en la sexta para agregar una más a la ventaja de los Mets.

El cotejo se cerró en la parte alta del octavo rollo, con un intento de Piratas de iniciar la remontada. Eduardo Macías anotó para iniciar el ataque, mientras que Edgar García reapareció con su segundo vuelacercas de la tarde, llevándose a dos corredores por delante para emparejar los cartones 5-5.

Ante esto, el relevista Cristian Valle subió al montículo con la encomienda de contener la rebelión filibustera y evitar a voltereta, lo cual logró con una eficaz labor que fue respaldada en el cierre de la octava tanda con un jugoso rally para consumar el triunfo. Adrián Falcón, Willy González, Jesús Fuentes, Pedro Delgado e Irvin Alejo timbraron para sellar el 10-5 en la pizarra final.

Valle se anotó el acierto que le dio el pase a la semifinal a los Mets, mientras que Jesús Fuentes lideró el ataque con efectividad de 5-4 y Jesús Alejo lo secundó con marca de 4-2, mientras que la derrota fue para Cristian Rey en labor de relevo.