Mets y Ángeles dividen victorias en la Liga de Béisbol: Monclova

Mets y Ángeles protagonizaron una de las series más reñidas durante la séptima fecha de la Liga de Béisbol "Prendamos Monclova", la cual terminaron con victorias divididas en el diamante del Deportivo AHMSA.

En la primera confrontación, Diego Mayorga bateó de 3-2 con jonrón y Jesús Alejo contribuyó con un par de rayitas pintadas para liderar a los metropolitanos en el triunfo por pizarra de 7-5. En la loma, Daniel Sánchez recorrió todo el trayecto para salir airoso frente a Omar Gutiérrez. Los Mets tomaron el control del score desde el primer rollo, con un rally de 4 carreras que comandó Mayorga con batazo de 4 estaciones; después, Adrián Falcón y Santiago Martínez se sumaron con un par de rayitas en la segunda tanda, mientras que Jesús Alejo timbró en la tercera para ponerle el remache al triunfo.

Por su parte, los angelinos descontaron con una anotación en la primera entrada y 3 más en la segunda, en la que César Castillo conectó un cuadrangular, mientras que Darío Gutiérrez cerró la cuenta en el cuarto capítulo. Posteriormente, los Ángeles lograron dividir la serie al imponerse por pizarra de 6 carreras contra 3 en el segundo compromiso de la tarde, en el que Víctor Oviedo se impuso ante la serpentina de Angel Lucio. Bruno Quiroz se despachó con un jonrón que lideró un rally de 4 en la primera entrada con el que los angelinos se pusieron al frente, mientras que Brayan Fuentes y Víctor Oviedo complementaron la ventaja con timbres en la cuarta tanda. A su vez, los Mets respondieron con carreras de Irving Alejo y Santiago Martínez, a la vez que Maximiliano Velázquez anotó en la cuarta para el descuento.