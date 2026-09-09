Clara Luvanga firma con Washington Spirit: el fichaje más caro

La delantera tanzana Clara Luvanga firmó un contrato con el Washington Spirit hasta 2029 tras un exitoso paso de tres años en el Al-Nassr. Este fichaje es el más caro del fútbol femenil tras consumarse por 2 millones de dólares.

La mexicana Lizbeth Ovalle había sido la contratación más cara hasta el año pasado, con una transferencia de 1.5 millones de dólares al Orlando Pride en la National Women´s Soccer League (NWSL), procedente de los Tigres de la Liga MX femenil.

Ahora quienes encabezan la lista después del fichaje de "La Maga" son Clara Luvanga, dejando atrás a Grace Geyoro (London City Lionesses), Felicia Schroder (Real Madrid), Kerolin Nicoli (Barcelona) y Alyssa Thompson (Chelsea).

El impacto del fichaje revela la acelerada evolución de este deporte en la categoría femenina. El mercado de pases internacional tuvo un incremento del 19 % con respecto al año pasado, según los informes de transferencias de la FIFA, y aumentó 130 % los gastos de transferencias.

A sus 21 años, Luvanga rompió récords en el mercado de fichajes y se mostró emocionada por esta nueva etapa en su carrera profesional, por disputar en la NWSL y empezar a aportar en lo que necesite el equipo. "Estoy muy ilusionada por jugar en una nueva liga y en un nuevo país. El equipo está en una posición sólida (segunda posición con 43 puntos) y quiero ayudar en todo lo que pueda de aquí a los playoffs", declaró Luvanga.

Con el Al-Nassr, la tanzana viene de ganar 3 títulos consecutivos en la Saudi Women´s Premier League (SWPL):

- SAFF Women´s Cup.

- Supercopa Femenina de Arabia Saudita.

- Campeonato de Clubes Femeninos de la WAFF.

Además, durante la última temporada se le otorgó la Bota de Oro de la SWPL por ser la máxima goleadora con 24 goles. De este modo, en Washington tendrá que liderar al equipo hacia próximas victorias, ya que la última vez que ganaron el campeonato fue en 2021, mientras que en 2025 obtuvieron la NWSL Challenge Cup.

"A pesar de su corta edad, ha demostrado tener la capacidad de marcar goles de diferentes maneras y tiene el perfil para triunfar en esta liga", dijo James Hocken, director deportivo del Spirit.

Al ser la primera futbolista de Tanzania en jugar en la NWSL, la afición y directiva del Washington Spirit espera un gran desempeño de la delantera, que contribuya al ataque y peleen por títulos.