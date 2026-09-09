Alexis Vega revela detalles de su fichaje fallido con Espanyol

Alexis Vega vive una segunda etapa extraordinaria en Toluca, donde se ha consolidado como capitán, figura y multicampeón, aunque no le cerró la puerta a una eventual salida, sobre todo a Europa.

Ante ello, el delantero de los Diablos Rojos confesó detalles inéditos sobre cómo se cayó su fichaje con el Espanyol de Barcelona cuando aún vestía la camiseta de Chivas. "Por ahí lo platiqué que estuve a nada de llegar al Espanyol de Barcelona. Ya tenía un acuerdo cerrado con ellos, tenía que presentarme cuando estaba en Chivas. Era un miércoles que tenía que presentarme con ellos", relató.

El jugador explicó que la operación estaba tan avanzada que su representante le pidió no viajar con el Rebaño al duelo contra Atlético de San Luis. "Un viernes antes jugamos contra San Luis, mi representante me dijo que ya no viajara con ellos (Chivas), que me quedara para viajar a Barcelona y hacer los exámenes médicos. Pero yo por estar con mis compañeros y que fuera mi último partido con Chivas, dije que no y me lesioné la rodilla", detalló.

Pese a la lesión, el interés del club catalán se mantuvo en un primer momento. "Tuve un zoom con los doctores del Espanyol y me dijeron que no se veía grave la lesión, que me iban a llevar así lesionado, me iban a operar por allá y todo. La última palabra la tenía el dueño y él quería que yo llegara, me pusiera los zapatos y jugara, no se pudo dar esa oportunidad", añadió.

Hoy, con una vitrina llena de títulos escarlatas y contrato hasta 2029, Vega mira el pasado sin rencor, aunque no descarta el poder salir a Europa. "La vida me tenía algo más bonito... Nunca me imaginé que iba a conquistar tantos títulos con el equipo de mis amores. No le cierro la puerta a nadie; en el futbol europeo, en Estados Unidos u otras partes del mundo, pero estoy muy enfocado con Toluca", señaló.

La nominación dentro de los 30 de Julián Quiñones en el Balón de Oro 2026 ha sorprendido a muchos y ante ello, Alexis Vega le mandó un mensaje de aliento, enfatizando que se merece estar ahí. Lo de Julián es maravilloso y es algo fuera de lo natural. Lo vi en Selección, lo ves entrenar, y es una máquina. Fue uno de los mejores del Mundial. Me pongo contento por él, por lo que ha pasado", finalizó.

Durante la temporada 2025/26, Quiñones marcó 33 goles en 31 partidos, coronándose como campeón de goleo en Arabia, por encima de Cristiano Ronaldo.