México queda a deber en la marcha en París

Los marchistas mexicanos tuvieron su participación en Paris 2024; originalmente la prueba comenzaría en punto de las 7:30 hora local, sin embargo por cuestiones climáticas la retrasaron por poco más de 25 minutos, dando inicio en punto de las 8 horas.

La prueba femenil arrojó la mejor posición de todo el equipo de marcha mexicano y se lo llevó Alegna González, obteniendo el quinto lugar de la competencia femenil.

Después de una competencia reñida con las andarinas Chinas y Españolas, Alegna se mantuvo siempre en el grupo puntero, en el desarrollo de la competencia llegó a estar en segundo lugar por al menos 7 kilómetros.

La andarina dijo "Di todo de mí, desafortunadamente no se logró al final, me siento triste, pero sí un poco enojada conmigo porque venía con una meta muy fija y no lo logré".

En cuanto a la técnica Alegna dijo:

A mí me deja muy tranquila durante la competencia porque sabes que estás haciendo un buen trabajo si no te amonestan, la parte técnica de la marcha es muy importante pues es un deporte de apreciación, entonces me deja tranquila que los jueces hayan visto que yo hice un buen marchar y que siempre estoy al pendiente de la técnica porque es de suma importancia".

Con respecto los relevos, la marchista comentó: "tengo que cambiar el chip, ya pasé mi prueba individual, tuve ese resultado, la verdad que con este enojo que tengo debo sacarlo de alguna manera y qué mejor sería que en la prueba de relevo pueda conseguir mi objetivo, no me quiero ir de los Juegos sin lograrlo".

En la rama varonil se presentaron Noel Chama, Ricardo Ortiz y José Luis Doctor, este último era una de las grandes esperanzas de medallas para México, sin embargo en el kilómetro 11 por cuestión técnica de marcha, recibió tres amonestaciones en el trayecto y quedó descalificado de la prueba.

Los marchistas pusieron su mejor esfuerzo en esta prueba; el caso de Noel Chama, quien logró posicionarse como el mejor mexicano ubicándose en el lugar 13.

Al respecto de su participación, Chama comentó: "Estoy sumamente feliz, aposté totalmente por mí en cara de decir ´voy a seguir mi propia estrategia independiente de lo que la competencia nos plante en cara´, creo que fue una buena apuesta confiar en el trabajo que hicimos y pusimos en todo el proceso".

Yo creo que todos los atletas que estamos aquí representando a México tuvimos nuestras altas y bajas de camino acá y sabemos que si bien de repente las cosas son muy fáciles, a veces se complica mucho y toca poner de nuestra parte fuera de lo deportivo para poder seguir aquí y representar de la mejor manera, estar en un buen estado físico", dijo.

Noel Chama hablo del circuito que tuvieron los marchistas, el cuál era de un inicio engalanado por la Torre Eiffel, terminando el mismo en el trocadero. "El recorrido estuvo muy bonito, un poco se hablaba de los desniveles. Yo creo que el único pero que le pongo fue la salida que era inclinada; tener la torre de fondo, el amor de la gente en el trayecto, ya que en Tokio no fue así, yo ya no sabía si el impulso me lo daba la emoción, estoy muy contento por Paris y por esta temporada"

En cuanto a lo que se ha venido diciendo del relevo mixto, Chama comentó que: "yo la verdad es que deje muy claro que mi participación era individual, creo que hoy muchos podrían apostar por mí, pero creo que estamos dejando de lado que yo me preparé para la prueba individual, y si alguna vez hablaron mi entrenador y el de Alegna de que hubiera posibilidad, yo fui muy honesto y les dije que físicamente no tengo problemas, pero mentalmente no estoy entrenado para hacer los relevos".

Llevamos muchos años haciendo individual, yo no me sentiría conforme si hago la prueba mal y ella bien y afecto su resultado o viceversa, la prueba individual si haces la prueba bien es tu resultado si lo haces mal igual es tu resultado, entonces en equipo es de dos y yo no estaba mentalmente preparado para ello, si la prueba continúa seguro lo valoraré pero por lo pronto no".

Por su parte, Ricardo Ortiz habló también y dijo: "estoy realmente satisfecho con el resultado, entré en los primeros 16 y fue una prueba difícil, caminó rápido, me siento muy bien y satisfecho".

El tema de las condiciones de clima no nos afectó en lo absoluto, todos estamos preparados para 20 a 25 grados y hoy hubo 23, estuvo excelente, son mis primeros Juegos, voy a seguir trabajando y esforzándome para mejorar y lo motivante para mi es que un latino ganara" dijo el andarín.

Con respecto su debut en los Juegos, Ortiz expresó: "yo realmente cuando inicio sueño con estar en un evento representando a México y ahora son los Juegos, y es el evento más importante de mi vida, me siento satisfecho, lo dí todo".

