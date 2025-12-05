México se enfrenta a Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026

La Selección Mexicana ya conoce al rival que marcará el arranque de la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026.

El equipo dirigido por Javier Aguirre debutará el 11 de junio en el Estadio Banorte, donde se medirá a Sudáfrica, selección que emerge como el primer obstáculo en un torneo histórico para el fútbol nacional.

¿Cómo llega México al Mundial 2026?

El sorteo realizado en Washington D.C. definió que México compartirá sector con otras tres selecciones, aunque el duelo inaugural será el que acapare las miradas.

Sudáfrica, un viejo conocido del Tri en este tipo de escenarios, vuelve a cruzarse en un inicio mundialista después del empate 1-1 registrado en 2010.

Detalles del duelo inaugural entre México y Sudáfrica

Con la edición 2026, México extenderá un registro único: ser el país que más partidos inaugurales ha disputado en la historia de la Copa del Mundo. Desde su debut en 1930, el Tricolor acumula siete aperturas mundialistas, aunque con números poco favorables: cinco derrotas, dos empates, 19 goles recibidos y sólo dos anotados.

Entre los episodios más complicados destaca la goleada 5-0 ante Brasil en Suiza 1954, la peor registrada por el Tri en este escenario. En esa ocasión, México recibió cuatro goles en el primer tiempo y uno más en el complemento.

Historial de México en inauguraciones de Mundiales

A pesar del historial adverso, México ha tenido dos inauguraciones positivas. La primera llegó en México 1970, cuando empató 0-0 frente a la URSS en el Estadio Azteca.

La segunda ocurrió en Sudáfrica 2010, donde un gol de Rafael Márquez selló el 1-1 ante los Bafana Bafana.