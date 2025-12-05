Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: A qué hora y dónde ver

El Sorteo para definir la Fase de Grupos de la Copa Mundial 2026 se llevó a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025 y fue conducido por el excapitán de Inglaterra, Rio Ferdinand, y Samantha Johnson.

Sede y Hora

Fecha: Viernes 5 de diciembre de 2025.

Horario: 11:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Centro John F. Kennedy en Washington D.C., Estados Unidos.

Nuevo Formato (48 Selecciones)

El Mundial 2026 será el más grande de la historia, con 48 selecciones participantes y por primera vez organizado en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

El sorteo definió 12 grupos con cuatro equipos cada uno.

Cabezas de Serie (Bombo 1): México, Canadá y Estados Unidos fueron cabezas de serie automáticos como anfitriones, junto a las 9 mejores selecciones del Ranking FIFA.

México fue sembrado en el Grupo A (posición A1).

Canadá fue sembrado en el Grupo B (posición B1).

Estados Unidos fue sembrado en el Grupo D (posición D1).

Restricciones: El procedimiento garantizó que selecciones de una misma confederación (excepto la UEFA, que pudo tener hasta dos países por grupo) no se enfrentaran en la primera fase.

Estrellas Presentes

La ceremonia contó con la participación de figuras icónicas del deporte en la extracción de las bolas, incluyendo:

Tom Brady (siete veces campeón del Super Bowl).

Shaquille O'Neal (miembro del Salón de la Fama de la NBA).

Wayne Gretzky (referente de la NHL).

Aaron Judge (estrella de los Yankees).

El evento también incluyó espectáculos musicales a cargo de Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Village People.