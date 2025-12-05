México se enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026

México jugará partido inaugural contra Sudáfrica del Mundial 2026

Washington. México se enfrentará a Sudáfrica el próximo 11 de junio en el juego inaugural del Mundial 2026 en el estadio Azteca, según el sorteo que se realiza en el Kennedy Center, en Washington, donde hasta el momento el país, que es cabeza de serie del Grupo A, tiene también como rival a Corea del Sur.

Detalles del sorteo del Mundial 2026

De esta manera, se repetirá el partido inaugural del Mundial 2010, que se realizó en Sudáfrica.

La presidenta Claudia Sheinbaum fue la encargada de sacar el nombre de México para acomodarlo como cabeza de serie del Grupo A.

El 'Tri' encabeza grupo por ser anfitrión de la justa veraniega. Durante su participación en el torneo mundialista, la mandataria federal se refirió a la pasión mexicana por el fútbol "Estamos orgullosos. México es un país maravilloso. Tenemos un pueblo extraordinario, trabajador. Nosotros disfrutamos el juego de pelota desde tiempos ancestrales".

La pasión por el fútbol en México

La selección canadiense encabeza el Grupo B, mientras que el equipo estadounidense forma parte del Grupo D.