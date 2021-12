´Mientras yo viva el Atlas no será campeón´; La maldición de Jaime ´Tubo´ Gómez

VANGUARDIA.- Han pasado 70 años desde que el Atlas de Guadalajara fue campeón del Futbol Mexicano. Bajo la tutela de Eduardo Valdatti, el plantel tapatío derrotó por la mínima diferencia a Chivas, concretando el título a una fecha de terminar la temporada.

Sin embargo, el tanto marcado por Edwin Cubero al portero Jaime ´Tubo´ Gómez estuvo lleno de controversia, pues, según el arquero, el penalti marcado por el árbitro Cuate Salceda fue mal marcado. El hijo de ´Tubo´ Gómez cuenta la anécdota sobre el polémico penal que marco el 1-0 con el que los rojinegros obtuvieron su único título de liga.

"Mi papá lo sabe de primera mano, porque a él le metieron el penal, un penalti que el Cuate Salceda se sacó de la maga, hubo disturbios en el estadio, inclusive un directivo de Chivas murió de un infarto (Bulomar), ese fraude cobró la vida de una persona, durante los partidos hay roces y reclamos y hasta cuando sí es penal, eso siempre lo hacen, pero fue tan evidente que el Cuate Salceda anunció su retiro a la siguiente semana, por la vergüenza".

El ´Tubito´ contó que su padre, pese al coraje que sentía, no se volvió loco, intentó detener el penalti, pero Cubero lo hizo mejor y así se gestó el título de los Zorros del Atlas.

Surge la Maldición del ´Tubo´ Gómez

Al finalizar el encuentro, era tanta la rabia del portero al ver al Atlas Campeón de Liga que no dudó en lanzar una amarga sentencia para la causa atlista:

"Festejen que no van a volver a ser campeones en 50 años. Es más, antes de que me muera no vuelven a coronarse".

Y no se equivocó. Han pasado 70 años de que el Atlas no ha podido ganar ningún título de liga. Lo más cerca que ha estado fue en aquella épica final contra el Toluca de 1999, uno de los encuentros más cardiacos que se recuerden en la historia del futbol mexicano. Jaime David Gómez Munguía, más conocido como ´El Tubo´ Gómez falleció un 4 de mayo de 2008 en Guadalajara, Jalisco y como lo declaró, el Atlas no fue campeón mientras estuvo con vida.

En este 2021, el Atlas de Guadalajara tiene la oportunidad de coronarse campeón del Apertura y romper la maldición del ´Tubo´ Gómez al enfrentar al León en la Final del Futbol Mexicano.