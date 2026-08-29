¡Se calentó el Piojo! Miguel Herrera encara a aficionado tras empate del Atlante

Miguel "Piojo" Herrera volvió a protagonizar una escena polémica fuera del terreno de juego. El director técnico del Atlante tuvo un fuerte intercambio verbal con un aficionado que lo provocó al término del partido contra León, en un momento que quedó grabado y posteriormente comenzó a circular en redes sociales.

Los Potros de Hierro consiguieron rescatar un empate frente a los Esmeraldas en el Estadio Banorte. Después del encuentro, mientras Herrera se dirigía desde la cancha hacia los vestidores, un aficionado ubicado en las tribunas comenzó a increparlo y le realizó una seña ofensiva con la mano.

El entrenador decidió detenerse y contestarle. Visiblemente molesto, Herrera lanzó una advertencia al seguidor durante el intercambio de palabras.

"Me lo dices aquí, porque si estuviéramos afuera, sabes cómo te cag..., sabes cómo te cag... entero", respondió el estratega mexicano.

¿Qué ocurrió tras el partido?

Al percatarse de la situación, personal de seguridad se acercó para intervenir y dialogó durante algunos momentos con Herrera. Una vez que el intercambio parecía haber terminado, el técnico volvió a dirigirse al aficionado y respondió de manera irónica.

"Si vuelves a entrar a un estadio, maric...", fueron las palabras que le dirigió.

Reacciones en redes sociales

La escena fue captada en video y rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales, generando reacciones por el enfrentamiento entre el entrenador y el aficionado.