Raúl Jiménez vuelve a marcar y los Wolves se mantienen en la cima

Raúl Jiménez sigue aportando goles para el buen momento del Wolverhampton. El atacante mexicano fue el encargado de cobrar una pena máxima durante la segunda mitad y colaboró en el triunfo de los Wolves por 4-1 ante Stoke City, resultado que les permite mantenerse en lo más alto de la clasificación.

La acción que derivó en el penal ocurrió cuando Ben Johnson cometió una falta dentro del área sobre Jiménez. El árbitro señaló la infracción y el mexicano tomó el balón para ejecutar el disparo. Con un potente derechazo colocado junto al poste, consiguió el 3-1 para los locales.

Con esta anotación, Jiménez llegó a dos goles en el torneo, además de registrar una asistencia. Su aporte ofensivo se suma al buen funcionamiento colectivo que ha permitido al conjunto británico ocupar el primer puesto de la tabla.

¿Cómo ocurrió el triunfo de Wolverhampton?

El encuentro tuvo un comienzo complicado para Wolverhampton. Sam Gallagher adelantó al Stoke City con un disparo de derecha desde fuera del área que terminó en la esquadra izquierda para establecer el 0-1.

La respuesta de los locales llegó rápidamente por conducto de Rodrigo Gomes. El jugador portugués consiguió primero el empate con una definición desde el sector derecho y, poco después, volvió a hacerse presente con un remate desde el centro del área que puso el 2-1 antes del descanso.

Detalles del penal ejecutado por Jiménez

Ya en la segunda mitad, Jiménez apareció desde los once pasos para ampliar la ventaja. El marcador quedó sentenciado en los minutos finales, cuando Fer López asistió a Jordan James, quien realizó un disparo cruzado de derecha desde el centro del área para establecer el 4-1 definitivo.

Con la victoria, Wolverhampton sumó tres puntos y reforzó su posición como líder de la clasificación.