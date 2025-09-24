Místico brilla entre los grandes: único mexicano en el Top 10 del ranking de luchadores 2025

La edición 2025 del famoso ranking PWI 500, elaborado por la reconocida revista Pro Wrestling Illustrated, ya fue publicada, y entre sus sorpresas destaca la inclusión de Místico, quien se posiciona en el noveno lugar, siendo el único mexicano dentro del Top 10 de los mejores luchadores del mundo este año.

El listado, que evalúa el desempeño de los gladiadores entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025, considera criterios como la calidad luchística, récord de combates, logros en campeonatos y desempeño bajo las reglas del kayfabe.

Este año, Cody Rhodes vuelve a encabezar el ranking, consolidando su posición como el mejor luchador del mundo por segundo año consecutivo. El actual campeón indiscutido de WWE ha mantenido su dominio en la industria con rivalidades clave y un alto rendimiento constante.

Además del "American Nightmare", figuras como Jon Moxley, Gunther, Jey Uso, Seth Rollins y Adam Page también figuran entre los primeros lugares. Desde Japón, Hirooki Goto representa a NJPW, mientras que AEW aporta nombres como Swerve Strickland y Will Ospreay.

Pero sin duda, uno de los momentos más destacados para la lucha libre mexicana es la presencia de Místico, quien recientemente conquistó el Campeonato Mundial de Peso Semicompleto del CMLL durante el 92º Aniversario de la empresa, un logro que ha contribuido a su histórica aparición en el ranking.

Top 10 del PWI 500 en 2025:

Cody Rhodes

Jon Moxley

Gunther

Adam Page

Hirooki Goto

Jey Uso

Swerve Strickland

Seth Rollins

Místico

Will Ospreay

Otros luchadores destacados en el ranking:

Joe Hendry (12)

CM Punk (15)

LA Knight (22)

Máscara Dorada (23)

El Hijo del Vikingo (29)

MJF (30)

Randy Orton (32)

Penta (45)

Dominik Mysterio (48)

Adam Cole (55)

Alberto El Patrón (66)